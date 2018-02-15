Сержиу Консейсау: "С "Ливерпулем" нельзя допускать такие ошибки"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что его команда допустила несколько ошибок в обороне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:5). Ответная встреча пройдет в Англии 6 марта.

– Мы на равных начали матч. У нас даже был хороший момент, который возник у Отавио. Однако после этого мы отдали мяч сопернику и пропустили первый гол, – цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау. – Мы допустили следом еще пару ошибок, которые привели к последующим голам. С такой командой, как "Ливерпуль", нельзя так ошибаться. Кроме того, мои парни действовали слишком пассивно.