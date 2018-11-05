Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал, как его команда готовится к матчу с "Локомотивом".

– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией на этот матч. Это как-то повлияет на вашу подготовку?

– Мне мотивировать игроков не нужно. Они всегда готовы побеждать. Что касается желания "Локомотива" завоевать три очка, то это тоже нормально. Но мы хотим завладеть инициативой с первых минут. Этот матч может быть даже сложнее московского.

– Юрий Семин сказал, что "Локо" нужно подправить реализацию моментов. И что все будет зависеть от того, даст ли "Порту" играть.

– Могу сказать одно: не будем думать о том, что собирается делать соперник. Всегда отталкиваемся от своей игры.

– Что ждете от "Локомотива"? Более атакующую игру по сравнению с матчем в Москве? И собираетесь ли добавить креатива, выпустив Отавиу с первых минут?

– Не знаю, какую тактику выберет Семин. Думаю, в чемпионате соперник играет немного по-другому, чем в Лиге чемпионов. Отавиу? Пока не хочу говорить о конкретных футболистах. Они все работали в течение недели, выберу состав, исходя из последних тренировок.

– После матча в Москве вы сказали, что "Порту" нужно исправить несколько недочетов в обороне. Получилось?

– Постепенно начинаем прибавлять в этом аспекте. Но иногда бывает, что наши игроки совершают индивидуальные ошибки, либо соперник заставляет нас ошибаться. Так случилось и в матче с "Локо". (Юлия Яковлева)​

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск)​ //

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