Сержиу Консейсау: "Игра с "Локомотивом" будет сложная, но мы хотим взять три очка"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Локомотивом" отметил, что хотел бы рассчитывать на травмированных Абубакара и Суареша, но придется найти другие варианты.

– Исторически "Порту" хорошо играет с российскими командами. Что вы об этом думаете?

– Я не особо смотрел статистику. Понятно, что по статистике наш клуб более удачно играет в Лиге чемпионов, чем "Локомотив", но могу сказать, что встреча будет сложная, но мы хотим взять три очка. Мы не обращаем внимания на статистику.

– Венсан Абубакар получил травму и не сыграет с "Локомотивом". Насколько это обезоруживает атаку вашей команды, и как будете решать эту проблему?

– Хотелось рассчитывать и на Абубакара, и на Суареша, которой который тоже получил травму. Теперь я как тренер должен найти какие-то другие варианты. Не думаю, что здесь есть большие проблемы для нас.

– Завтра обещают дождь. Это хорошо или плохо для "Порту"?

– Мы еще не видели поле. Посмотрим, как оно будет вести себя завтра под дождем, но я не думаю, что дождь – это что-то плохое. Тем более, что при дожде игра не убыстряется. (Елена Григорьевская)