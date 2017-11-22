Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против "Бенфики" (2:0) впервые за 11 лет сыграл "на ноль" в рамках Лиги чемпионов (без отборочных раундов).
В предыдущий раз Акинфеев оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0). 21 ноября 2006-го голкипер ЦСКА пропустил два гола от "Порту" – и с тех пор не провел ни одной сухой встречи, позволив соперникам отличиться в 43 матчах подряд. Таким образом, рекордная серия в истории Лиги чемпионов остановилась на отметке 11 лет и 1 день. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда
pfr46
Теперь, что СЭ будет считать далее после того как не посчитали сухие в отборочных? Гостевые? P.S. Зеленову и Боброву мои соболезнования.
22:26
kaduly
Умерла последняя интрига российского футбола в ЛЧ
22:25
Особое мнение ^^^
эстонский армеец "Спархряк" - 16 лет без чемпионства - это никогда не забыть!!! 22:03 +10000005000000 Красавец, лучше не скажешь :))))
22:24
Valdemarson
У СЭкса сегодня траур... Писать не о чем, кризис жанра...
22:16
zoostation
Молодец, что прервал! Теперь надо новую серию мутить - по количеству сухих матчей!
22:10
Курт Лямке
Утрись, кулёма!:)))))))))))))
22:08
Курт Лямке
Ну что, кулемы, утерлись? :)))))))))))))))))))))))))))) Так вам, свинота....
22:08
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
сволочи. все настроение испортили((.
22:07
marksan
Как можно испортить людям настроение от победы российского клуба в ЛЧ? Почитайте СЭ! Самую свинскую газету в России!
22:06
Soulles
Слава богу,наконец )) Хотя,всё равно этот рекорд никогда не будет побит,потому что не будет такого действительно талантливого вратаря,играющего за один клуб и постоянно выходящего в Лигу чемпионов
22:05
= Даль =
Знатно утерся злопыхат
22:04
alur66
Вот больше писать не о чем-ну просто клоуны.
22:04
kolan
Хряк-Экспресс... был бы жив Уважаемый человек Кучмий, такой хрени бы в газете не появлялось бы.
22:03
эстонский армеец
"Спархряк" - 16 лет без чемпионства - это никогда не забыть!!!
22:03
баламошка
На кого ты нас поки-и-и-и-нул!!!(((
22:02
SPARTAK***1964
Всё улица Клары Целкин
22:01
SPARTAK***1964
Всё Игорёк перезжает на улицу Клары Целкин:-):-):-):-)
22:00
KGAM
Жаль, что серия прервалась. Иго-го-рь рекордсмен.
22:00
Roma_Totti
Я видел сухарь Акинфеева в Лиге Чемпионов, дальше смотреть Лигу нет смысла.
22:00