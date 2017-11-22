Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против "Бенфики" (2:0) впервые за 11 лет сыграл "на ноль" в рамках Лиги чемпионов (без отборочных раундов).

В предыдущий раз Акинфеев оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0). 21 ноября 2006-го голкипер ЦСКА пропустил два гола от "Порту" – и с тех пор не провел ни одной сухой встречи, позволив соперникам отличиться в 43 матчах подряд. Таким образом, рекордная серия в истории Лиги чемпионов остановилась на отметке 11 лет и 1 день. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда