21:55 | Футбол — Лига чемпионов

Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против "Бенфики" (2:0) впервые за 11 лет сыграл "на ноль" в рамках Лиги чемпионов (без отборочных раундов).

В предыдущий раз Акинфеев оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0). 21 ноября 2006-го голкипер ЦСКА пропустил два гола от "Порту" – и с тех пор не провел ни одной сухой встречи, позволив соперникам отличиться в 43 матчах подряд. Таким образом, рекордная серия в истории Лиги чемпионов остановилась на отметке 11 лет и 1 день. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика" // Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (19)
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pfr46

Теперь, что СЭ будет считать далее после того как не посчитали сухие в отборочных? Гостевые? P.S. Зеленову и Боброву мои соболезнования.

22:26

kaduly

Умерла последняя интрига российского футбола в ЛЧ

22:25

Особое мнение ^^^

эстонский армеец "Спархряк" - 16 лет без чемпионства - это никогда не забыть!!! 22:03 +10000005000000 Красавец, лучше не скажешь :))))

22:24

Valdemarson

У СЭкса сегодня траур... Писать не о чем, кризис жанра...

22:16

zoostation

Молодец, что прервал! Теперь надо новую серию мутить - по количеству сухих матчей!

22:10

Курт Лямке

Утрись, кулёма!:)))))))))))))

22:08

Курт Лямке

Ну что, кулемы, утерлись? :)))))))))))))))))))))))))))) Так вам, свинота....

22:08

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сволочи. все настроение испортили((.

22:07

marksan

Как можно испортить людям настроение от победы российского клуба в ЛЧ? Почитайте СЭ! Самую свинскую газету в России!

22:06

Soulles

Слава богу,наконец )) Хотя,всё равно этот рекорд никогда не будет побит,потому что не будет такого действительно талантливого вратаря,играющего за один клуб и постоянно выходящего в Лигу чемпионов

22:05

= Даль =

Знатно утерся злопыхат

22:04

alur66

Вот больше писать не о чем-ну просто клоуны.

22:04

kolan

Хряк-Экспресс... был бы жив Уважаемый человек Кучмий, такой хрени бы в газете не появлялось бы.

22:03

эстонский армеец

"Спархряк" - 16 лет без чемпионства - это никогда не забыть!!!

22:03

баламошка

На кого ты нас поки-и-и-и-нул!!!(((

22:02

SPARTAK***1964

Всё улица Клары Целкин

22:01

SPARTAK***1964

Всё Игорёк перезжает на улицу Клары Целкин:-):-):-):-)

22:00

KGAM

Жаль, что серия прервалась. Иго-го-рь рекордсмен.

22:00

Roma_Totti

Я видел сухарь Акинфеева в Лиге Чемпионов, дальше смотреть Лигу нет смысла.

22:00