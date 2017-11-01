Серхио Родри: "Спартаку" надо быть аккуратнее - "Севилья" озлоблена и надеется на реванш"

Экс-полузащитник "Спартака" Серхио Родри отметил, что в Испании никто не ожидал столь крупной победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов. По его словам, столичному клубу необходимо играть в ответном поединке аккуратно, так как соперник выйдет на поле с мыслями о реванше.

- В Испании всех, и меня в том числе, поразил результат первого матча, - приводят "Известия" слова Серхио Родри. - Никто не ожидал, что красно-белые смогут добиться такой крупной победы. Москвичи показали очень хорошую игру и отлично зарекомендовали себя в Европе. ​

- "Спартаку" нужно быть очень аккуратным в Испании. "Севилья" — отличная команда, которая сейчас очень озлоблена и надеется на реванш. Но и красно-белые показали, что у них действительно суперколлектив, очень сильный состав. Нужно просто попытаться сыграть в свою игру и ни в коем случае не бояться сумасшедшей поддержки севильских фантов.

Трансляция матча "Севилья" - "Спартак"