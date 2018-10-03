Серхио Регилон: "Мяч не хотел идти в ворота ЦСКА"

Защитник "Реала" Серхио Регилон - о матче с ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов. Это была его дебютная игра за первую команду.

- Немного обидно, потому что мы не смогли добыть победу, - цитирует испанца AS. - Нам нужно продолжать работать. Я счастлив, что дебютировал, но нам нужно работать, потому что так продолжаться не может. Мы могли забить трижды. Мы создавали моменты, но мяч не хотел идти в ворота. Важно создавать моменты, а голы придут. Нам нужно сохранять спокойствие. Это только октябрь, сезон очень длинный. Мы знаем наш потенциал. Это только начало, а не конец.

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