00:52 | Футбол — Лига чемпионов

Серхио Регилон: "Мяч не хотел идти в ворота ЦСКА"

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Защитник "Реала"  Серхио Регилон - о матче с ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов. Это была его дебютная игра за первую команду.

- Немного обидно, потому что мы не смогли добыть победу, - цитирует испанца AS. - Нам нужно продолжать работать. Я счастлив, что дебютировал, но нам нужно работать, потому что так продолжаться не может. Мы могли забить трижды. Мы создавали моменты, но мяч не хотел идти в ворота. Важно создавать моменты, а голы придут. Нам нужно сохранять спокойствие. Это только октябрь, сезон очень длинный. Мы знаем наш потенциал. Это только начало, а не конец.

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ЦСКА - Реал

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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