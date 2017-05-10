Серхио Рамос: "Зидан добивается того, что не удавалось почти никому"

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" высоко оценил работу главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана. По его словам, игроки довольны специалистом.

Напомним, что под руководством француза мадридцы выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

- Зидан добивается того, что не удавалось почти никому, и это необходимо ценить, - приводит Marca слова Рамоса. - Игроки "Реала" довольны своим тренером. В "Королевском клубе" все делается на очень высоком уровне.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.