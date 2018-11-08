Серхио Рамос: "Я не собирался причинять боль Гавелу"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что не хотел травмировать игрока "Виктории" Милана Гавела, которому разбил нос в кровь, из-за чего тот был заменен в первом тайме. Мадридцы, напомним, победили чешскую команду со счетом 5:0 в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Я поговорил с ним, отправил ему сообщение, – цитирует AS Рамоса. – Надеюсь, что он быстро восстановится. Контакт был, но я не намеревался причинять ему боль. Любой удар в нос очень болезнен. Надеюсь, он скоро вернется.