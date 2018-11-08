08:55 | Футбол — Лига чемпионов

Серхио Рамос: "Я не собирался причинять боль Гавелу"

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Защитник "Реала"  Серхио Рамос отметил, что не хотел травмировать игрока "Виктории" Милана Гавела, которому разбил нос в кровь, из-за чего тот был заменен в первом тайме. Мадридцы, напомним, победили чешскую команду со счетом 5:0 в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Я поговорил с ним, отправил ему сообщение, – цитирует AS Рамоса. – Надеюсь, что он быстро восстановится. Контакт был, но я не намеревался причинять ему боль. Любой удар в нос очень болезнен. Надеюсь, он скоро вернется.

Виктория Пл - Реал

 

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