Серхио Рамос: "В итоге важен только результат"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после ничьей с "Баварией"​ в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что главное - результат. Мадридцы в третий раз подряд вышли в финал турнира.

- "Бавария" играла просто супер, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Рамоса. - И они очень сильно играют уже на протяжении многих лет. Они отдали все силы. Обеим командам пришлось тяжело, болельщики нас замечательно поддерживали. В итоге важен только результат. Мы можем готовиться к финалу с оптимизмом.