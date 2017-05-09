Серхио Рамос: "Тео Эрнандез в "Реале"? Сейчас не время говорить о трансферах"

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии матча ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отказался комментировать слухи о покупке "Королевским клубом" защитника "матрасников" Тео Эрнандеза. Согласно испанским СМИ, француз, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Алавес", подпишет с "Реалом" 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

– Сейчас не время говорить о трансферах, – цитирует клубная пресс-служба Рамоса. – Если клуб будет приобретать новых футболистов по окончании сезона – мы будем рады их принять в своем коллективе. Сейчас все наши мысли о попадании в финал, это требует высокого уровня концентрации.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.