Серхио Рамос считает равными шансы "Реала" и "Ювентуса" на победу в Лиге чемпионов

Капитан "Реала" Серхио Рамос в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" отметил, что его команда постарается допустить как можно меньше ошибок в матче. Он также считает, что победа в чемпионате Испании никак не поможет мадридцам.

– Это очень, очень важный матч. У нас очень сильный соперник, – цитирует официальный сайт УЕФА Серхио Рамоса. – Для нас это еще одна возможность выйти на поле и показать, кто мы – великолепная команда. Мы солидно смотримся. Всякий раз, когда у нас появлялась возможность выиграть трофей, мы выигрывали. Мы будем очень сосредоточенны и сфокусированы. Постараемся допустить как можно меньше ошибок.

В каждом финале обе команды начинают с нуля. Не думаю, что победа в чемпионате Испании нам как-то поможет, совсем наоборот. Мы рады победе в чемпионате, потому что достигли поставленной цели. Команда чувствует себя очень хорошо. Мы проделали большую работу, жертвовали собой, вложили много труда. Завтра нас ждет тяжелый матч, а шансы расцениваю как 50 на 50.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.