Серхио Рамос: "Салах, Кариус? Осталось только Фирмину заявить, что он простудился из-за капли моего пота"

Защитник "Реала" Серхио Рамос с юмором отреагировал на информацию о том, что вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов играл с сотрясением мозга после его удара. Напомним, также после столкновения с Рамосом поле в той встрече покинул нападающий Мохамед Салах.

– Все слишком много внимания уделяют инциденту с Салахом, – цитирует Рамоса AS. – Я не хотел об этом говорить, потому что все очень преувеличено. Я пересмотрел матч. Достаточно хорошо видно, что Салах первым схватил меня за руку. Я упал с одной стороны, а травмирована была другая рука. Однако все говорят, что я уложил его приемом из дзюдо.

Мы переписывались с Салахом, он был в нормальном состоянии. Он мог отыграть второй тайм, если бы ему сделали укол. У меня такое было несколько раз.

Теперь еще и Кариус заявил, что получил сотрясение мозга после столкновения со мной. Осталось только Фирмину сказать, что он простудился, потому что моя капля пота попала на него.

Почему-то, когда речь идет обо мне, а не о ком-то другом, то все раздувается до огромных масштабов. Не знаю, почему люди так смотрят на эту ситуацию. Возможно, дело в том, что "Реал" уже долго находится на вершине.