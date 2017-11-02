Серхио Рамос: "Реал" всегда возвращается и ставит на место тех, кто считает нас умершими"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что этот результат обманчив. Он также добавил, что мадридцы всегда возвращаются.

Отметим, что лондонцы впервые оказались сильнее "Реала" – команды провели семь встреч друг с другом за всю историю. На счету мадридцев – 4 победы, два раза команды играли вничью.

– Этот результат обманчив. Я не отнимаю заслуг у "Тоттенхэма" и понимаю пессимизм, который может возникнуть, – приводит Marca слова Рамоса. – Тем не менее "Реал" всегда возвращается и ставит на место тех, кто считает нас умершими. Конечно, нам хотелось победить, но сейчас нужно сохранять спокойствие.

После четырех туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы Н, отставая от "Тоттенхэма" на 3 очка и опережая идущую третьей дортмундскую "Боруссию" на 5 баллов.