Серхио Рамос: "Реал" в матче с "ПСЖ" сделает все, что в его силах"

Защитник "Реала" Серхио Рамос уверен, что его команда будет хорошо готова к противостоянию с "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Соперники встретятся в 1/8 финала.

– Первый тайм последнего матча с "Реал Сосьедад" (5:2) мы провели почти идеально, – цитирует AFP Рамоса. – С первой секунды играли в футбол, владели мячом, стремились как можно быстрее забить. Мы играли очень уверенно. К перерыву вели крупно, и я бы соврал, сказав, что не думали о матче с "ПСЖ".

Знали, что нужно поберечь силы перед Лигой чемпионов. Все может случиться, придется играть очень интенсивно. Мы сделаем все, что в наших силах.

Первый матч "Реал" – "ПСЖ" состоится 14 февраля в Мадриде, ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.