Серхио Рамос: "Реал" в хорошем состоянии, надеюсь, сможем насладиться еще одним чемпионством"

Капитан "Реала" Серхио Рамос отметил, что команда находится в хорошей форме и готова установить новый рекорд, выиграв третью Лигу чемпиону подряд. Он также добавил, что сильнейшие соперники у мадридцев еще впереди.

В полуфинале турнира "Реал" сыграет с "Баварией". Матчи пройдут 25 апреля и 1 мая.



– У нас есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов и защитить свой титул. Команда в хорошем состоянии, так что надеюсь, мы сможем насладиться еще одним чемпионством, – приводит AS слова Рамоса. – "Реал" обыграл прекрасные команды, но сильнейшие клубы еще впереди. "Бавария" – отличный соперник, с которым мы хорошо знакомы. Надеюсь, удастся сотворить историю.