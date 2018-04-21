13:26 21 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Серхио Рамос: "Реал" в хорошем состоянии, надеюсь, сможем насладиться еще одним чемпионством"

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Капитан "Реала" Серхио Рамос отметил, что команда находится в хорошей форме и готова установить новый рекорд, выиграв третью Лигу чемпиону подряд. Он также добавил, что сильнейшие соперники у мадридцев еще впереди.

В полуфинале турнира "Реал" сыграет с "Баварией". Матчи пройдут 25 апреля и 1 мая.

– У нас есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов и защитить свой титул. Команда в хорошем состоянии, так что надеюсь, мы сможем насладиться еще одним чемпионством, – приводит AS слова Рамоса. – "Реал" обыграл прекрасные команды, но сильнейшие клубы еще впереди. "Бавария" – отличный соперник, с которым мы хорошо знакомы. Надеюсь, удастся сотворить историю.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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BayDin

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