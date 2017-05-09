Серхио Рамос: "Реал" собирается играть на победу с "Атлетико"

Защитник "Реала" Серхио Рамос накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команда будет играть на победу. Также он отметил, что у "Реала" сейчас один из лучших составов за последнее время.

– На протяжении своей карьеры я выигрывал и проигрывал, – цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. – Конечно, лучше выигрывать, но, на мой взгляд, знать, что такое поражение, тоже надо. И думаю, я это знаю. В ходе карьеры ты многому учишься. Что касается меня, то в этом отношении после поражений узнаю даже больше, но все футболисты разные.

Очевидно, что Зидан добивается результатов, которых кому-то другому добиться было бы почти нереально. Игроки очень рады работать под его началом. Эти результаты вовсе не случайность, это следствие работы игроков и тренерского штаба. Здорово играть против "Атлетико". У нас много хороших воспоминаний, особенно о победах в финалах. Однако в футболе каждый год все начинается с нуля. Уже потом можно оглянуться назад. Дерби – это особенные матчи. Завтра мы выйдем играть против команды, которую очень хорошо знаем.

Мы собираемся играть на победу. Мы делали это и раньше. Если забьем быстрый гол, то это станет важным шагом в направлении финала. Сейчас, пожалуй, у "Реала" один из самых идеальных составов, которые у нас были. В разные годы у нас было много игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире, и сейчас ситуация не отличается. Я не говорю только об 11 игроках, у нас в команде 24-25 футболистов, которые обеспечивают здоровую конкуренцию. Парни, которые играют меньше, делают большое дело. Они готовы выйти на поле в любой момент, и это идет на пользу всей команде.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится завтра, 10 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. В первой встрече "Реал" выиграл со счетом 3:0.