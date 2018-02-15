Серхио Рамос: "Реал" сделал важный шаг к защите чемпионского титула в Лиге чемпионов"

Защитник "Реала" Серхио Рамос остался доволен победой над "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). По его мнению, теперь мадридцам необходимо с предельной концентрацией сыграть в ответной встрече.

- Нет лучшего способа выиграть, чем так - продемонстрировав свой уровень, и это важная победа перед ответной игрой", – цитирует Marca Рамоса. - Мы должны продолжать двигаться дальше и демонстрировать нашу решимость защищать чемпионский титул Лиги чемпионов. Любая ошибка может дорого стоить вам в таких играх, поэтому в Париже мы должны будем поддерживать максимальную концентрацию. Сегодня "Реал" сделал важный шаг, но вопрос с выходом в четвертьфинал остается открытым, поэтому нужно продолжать упорно работать.