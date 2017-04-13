Серхио Рамос: "Реал" мог забить "Баварии" больше двух голов"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1) подчеркнул, что его команда могла одержать победу с более крупным счетом. Тем не менее, футболист остался доволен игрой и результатом.

– Впереди еще ответный матч, – приводит Tmw слова Рамоса. – Нам по-прежнему будет противостоять грозный соперник. В Мюнхене мы могли забить и больше, потому что у соперника были серьезные проблемы во втором тайме. У нас было численное преимущество и много свободных зон. Как бы то ни было, мы провели отличный матч. Поздравляю болельщиков с победой.