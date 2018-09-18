Серхио Рамос: "Реал" будет побеждать и без Роналду"

Защитник "Реала" Серхио Рамос перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что мадридский клуб справится с потерей нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус".

- "Реал" должен заполнить ту пустоту, которая осталась после ухода Роналду, - цитирует Рамоса Football Italia. - Мы желаем ему всего наилучшего до тех пор, пока наши пути не пересекутся. Жизнь продолжается. Мы должны адаптироваться к другому стилю и найти новый способ побеждать. Уверен, "Реал" снова сможет выиграть Лигу чемпионов.

"Реал" выступает в группе H вместе с "Ромой", "Тоттенхэмом" и "Боруссией".

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