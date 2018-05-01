Серхио Рамос: "Реал" будет ловить "Баварию" на контратаках"

Защитник "Реала" Серхио Рамос перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что соперник будет вынужден контатаковать, чем может воспользоваться его команда. Игра стоится в Мадриде сегодня. Первая встреча завершилась в пользу испанцев - 2:1.

- Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история, - приводит пресс-служба УЕФА слова Рамоса. - Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Знали, что если плотно сыграем в обороне, то сможем потревожить их на контратаках. Мы добились хорошего результата, ответный матч будет похож на предыдущий. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их на контратаках – сыграть так, как мы любим.

Возможность играть в финале – это награда за ту тяжелую работу, которая была проделана в ходе сезона. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, мы очень этого хотим. Мы добились хорошего результата, но должны думать, что счет в противостоянии 0:0. Мы хотим победить немцев и затем защитить наш трофей. Результаты говорят сами за себя. Зидан – отличный босс, мы рады быть с ним в одной лодке.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Реал" - "Бавария"