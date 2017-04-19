Серхио Рамос: "Пусть Пике пересмотрит игру с "ПСЖ"

Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на сообщение игрока "Барселоны" Жерара Пике, который прокомментировал победу мадридцев над "Баварией" (4:2 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После гола Криштиану Роналду из офсайда Пике в своем "Твиттере" выложил сообщение с многоточием.
– Пике пусть пересмотрит игру с "ПСЖ", – приводит A Bola ответ Рамоса, когда его попросили прокомментировать это сообщение игрока "Барселоны". – Посмотрим, что случится в игре "Барсы" с "Ювентусом".
Напомним, что матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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У реала половина голов забита из офсайда... Мда.. Жаль Баварию, очередная жертва подковерных игр Переса. В этой команде не знают что такое спортивный принцип..
09:04
баламошка
Во-во, дельное замечание, Шакиров пусть пасть заткнёт. А вот Баварцы имеют право возмущаться судейством, правда пусть и про свой левый пеналь не забудут.
08:42