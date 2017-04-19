Серхио Рамос: "Пусть Пике пересмотрит игру с "ПСЖ"

Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на сообщение игрока "Барселоны" Жерара Пике, который прокомментировал победу мадридцев над "Баварией" (4:2 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. После гола Криштиану Роналду из офсайда Пике в своем "Твиттере" выложил сообщение с многоточием.

– Пике пусть пересмотрит игру с "ПСЖ", – приводит A Bola ответ Рамоса, когда его попросили прокомментировать это сообщение игрока "Барселоны". – Посмотрим, что случится в игре "Барсы" с "Ювентусом".

Напомним, что матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"