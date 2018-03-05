Серхио Рамос: "От выхода Ди Марии "ПСЖ" может выиграть в обороне"

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что его команда уважает соперника, но не сомневается в своих силах. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

- Мы будем делать то, что делаем всегда, и постараемся сыграть максимально бдительно, - цитирует официальный сайт УЕФА Рамоса. - Попытаемся повторить то, чего добились на своем поле. Мы очень уважаем "ПСЖ", но в своих силах не сомневаемся.

Неймар - футболист особого рода, и отсутствие такого игрока являлось бы потерей для любой команды. Однако нам надо просто продолжать действовать в своем духе. Возможно, от выхода Анхеля Ди Марии выиграет игра "ПСЖ" в обороне. В любом случае, нам надо готовиться к тому, чтобы показать свой максимум.

Надо завершить это противостояния как можно лучше. Топ-игрокам нравятся встречи такого калибра, и завтра нам представится отличная возможность показать, что мы умеем.

Рады, что Марселу снова готов играть. Он очень помогает в защите, но полезен и в атаке. Каждый завтра сыграет свою роль. Я, как капитан, обожаю такие встречи. Люблю вселять спокойствие в партнеров по обороне.

Я не устаю побеждать. Я люблю побеждать, и никакого давления это мне не создает. Высокие ставки являются для меня источником дополнительной мотивации. Уверен, тоже можно сказать и о моих одноклубниках.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Реал" состоится завтра, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.