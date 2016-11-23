08:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Серхио Рамос: "Осуждать Коэнтрау не собираюсь"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (2:1) не стал осуждать партнера по команде Фабиу Коэнтрау, который вышел на замену и сыграл рукой в своей площади. "Спортинг" с пенальти забил гол, сравняв счет. "Реал" вырвал победу лишь в концовки встречи.

Никогда и никого из партнеров осуждать не буду. Сегодня может ошибиться Коэнтрау, а завтра – я, потом любой другой игрок команды. Главное то, что мы одержали победу, – приводит слова Рамоса Marca.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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