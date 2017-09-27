Серхио Рамос - об игре рукой в матче с "Боруссией": "Это было неумышленно, это не повод назначать пенальти"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после победы над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда проявила характер и смогла убедительно выиграть. Он также добавил, что в эпизоде, когда ему в руку попал мяч, это произошло неумышленно.

– Мы знали, что спустя много лет наконец выиграем здесь. Было тяжело, но мы проявили характер, – приводит официальный сайт УЕФА слова Рамоса. – Хотим восстановить свои лучшие качества, и, думаю, мы сделали шаг в верном направлении. В Лиге чемпионов важно побеждать убедительно, так и произошло.

Да, мяч попал мне в руку, но это случилось так быстро и было абсолютно неумышленно. У меня не было намерения играть рукой. Не думаю, что был повод назначать пенальти.

Судьи матча "Боруссия" – "Реал" не увидели, что Рамос сыграл рукой в своей штрафной. ВИДЕО