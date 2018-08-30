Серхио Рамос: "Несмотря на все победы, начинаем сезон с нуля"

Капитан "Реала" Серхио Рамос, признанный лучшим защитником Лиги чемпионов-2017/18 по версии УЕФА, после награждения ответил на вопросы журналистов.

- Минувший сезон был для нас историческим, - отметил Рамос, - но мы всегда говорим, что в футболе нельзя жить прошлым. Так что начинаем все с нуля - с тем же желанием и амбициями, словно этих побед и не было. Мы - одна семья, и это самое главное. Дух единства и братства отличает мадридский "Реал" от других команд, в последние годы он проявлялся особенно, и это основа нашего успеха.

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