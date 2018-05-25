Серхио Рамос не принял комплимент Клоппа

Защитник "Реала" Серхио Рамос отказался принимать комплимент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который сравнил мадридский клуб со швейцарскими часами.



- Швейцарские часы? Наверное, соперник хочет сбить нас с толку. Так что это "Ливерпуль" работает как часы! Вообще – обе команды хороши. И нам точно будет непросто. Надеемся, наши лидеры проявят себя. Матч против "Ливерпуля" буду воспринимать как самый первый финал Лиги чемпионов. Не надо вспоминать прошлое. Мотивация высочайшая, у нас есть гордость и голод до титулов. Быть лучшими – вот наша мотивация.

(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)