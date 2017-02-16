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Серхио Рамос: "Не могу сказать, что рад поражению "Барселоны" от "ПСЖ"

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Капитан "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что "ПСЖ" показал хорошую игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0). 

Испанский защитник отметил, что поражение каталонцев, которые являются одним из главных соперников мадридцев во внутреннем первенстве, не вызвало у него чувства радости.

- Не буду говорить, что я рад поражению "Барселоны", - приводит Goal.com слова Рамоса. - Не хочется видеть, как страдают твои друзья. Но также не нравится, когда каталонцы побеждают. "ПСЖ" прессинговал соперника на протяжении всего первого тайма. Они провели отличный матч.

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