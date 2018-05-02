Серхио Рамос: "Написали историю, а теперь хотим стать легендами"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд. Мадридский клуб повторил рекорд "Милана" и "Ювентуса", выйдя третий раз подряд в финал.

"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в Твиттере.