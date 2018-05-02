00:21 | Футбол — Лига чемпионов

Серхио Рамос: "Написали историю, а теперь хотим стать легендами"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд. Мадридский клуб повторил рекорд "Милана" и "Ювентуса", выйдя третий раз подряд в финал.

"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в Твиттере.

Реал - Бавария
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Согласен! По карточкам Рамос легенда!!!

01:31

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