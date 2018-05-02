Серхио Рамос: "Написали историю, а теперь хотим стать легендами"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд. Мадридский клуб повторил рекорд "Милана" и "Ювентуса", выйдя третий раз подряд в финал.
"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в Твиттере.
Hemos hecho historia.– Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 мая 2018 г.
Ahora queremos ser leyenda.
We wrote history again.
Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp
Flamenco
Согласен! По карточкам Рамос легенда!!!
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