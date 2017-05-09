Серхио Рамос: "Люди могут говорить, что хотят, но все решится завтра на поле"

Защитник "Реала" Серхио Рамос накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команда будет играть в свой футбол. Также он уверен, что все решится завтра на поле, несмотря на победу в первой встрече со счетом 3:0.

- Нужно сохранять уверенность, - цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. - "Реал" верит в свой стиль игры. Мы готовы и будем работать, как это делаем всегда. Будем играть в свой футбол, потому что это получается у нас лучше всего. "Реал" добился хорошего результата в первом матче, и мы понимаем, что стоит на кону. У нас есть преимущество, однако мы не считаем задачу уже выполненной. Завтра мы должны быть полностью сконцентрированы.

Это не первый наш матч на "Кальдероне". Конечно, у "Атлетико" прекрасные болельщики. Но не думаю, что болельщики будут играть столь важную роль. Встречаются две команды с разными стилями игры. Посмотрим, кто сыграет лучше. Все решится на поле. Не чувствуем давления. Все в наших собственных руках. У нас есть шанс завоевать два трофея, и именно это мы постараемся сделать. Ко всем своим соперникам мы будем относиться с уважением, как это было всегда. Завтра узнаем, кто сыграет в финале, а потом будут заключительные туры в чемпионате Испании. Все произойдет на поле, где завтра будет противостояние "11 на 11". До матча люди могут говорить, что хотят. Но главный разговор состоится на поле. Мы продолжим действовать так, как обычно.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится завтра, 10 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.