Серхио Рамос: "Когда Бензема вдохновлен, он вносит решающий вклад в результат"

Защитник "Реала" Серхио Рамос похвалил одноклубника Карима Бензема, который начал голевую комбинацию его команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2). Благодаря этому результату "Реал" вышел в финал турнира.

– Я видел, что Бензема сделал с мячом, когда его окружили несколько игроков "Атлетико", – цитирует AS Рамоса. – Это такой игрок, который при вдохновении способен внести решающий вклад в результат. И это был один их таких дней.

"Ювентус"? Он опасен многими исполнителями. Там надо думать не только о Дани Алвесе, но и об Игуаине, Манджукиче, Кьеллини и других.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"