Серхио Рамос: "Если "Реал" выиграет Лигу чемпионов, это немного затмит дубль "Барселоны"

Капитан "Реала" Серхио Рамоса отметил, что победа в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" сможет затмить завоевание "Барселоной" Кубка и чемпионата Испании.

- Если "Реал" выиграет Лигу чемпионов, это немного затмит дубль "Барселоны", - приводит Cadena Cope слова Рамоса. – Они заслужили эти два титула, но если твой прямой соперник завоевывает Лигу чемпионов, ситуация немного меняется. Хорошо, что все наши игроки смогли отдохнуть перед финалом. Конечно, у Зидана будут проблемы при выборе состава, но мы любим его непредсказуемость.

Отметим, что "Реал" выиграл последние два розыгрыша Лиги чемпионов. Финальльный матч турнира против "Ливерпуля" пройдет 26 мая в Киеве.