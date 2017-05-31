Серхио Рамос: "Бить Буффону пенальти в стиле Паненки не буду"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что если ему представится возможность пробить пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса", то он не будет исполнять его в стиле Антонина Паненки. Испанец любит использовать подобные удары при пробитии одиннадцатиметровых.

- Если дело дойдет до пенальти, то буду импровизировать, - цитирует Marca Рамоса. - В стиле Паненки бить такому вратарю, как Буффон, не буду.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.