Серхио Эскудеро: "Через 60 лет "Севилья" снова сделала это"

Капитан "Севильи" Серхио Эскудеро после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку на "Олд Траффорд". Также он сделал акцент на том, что севильцы пробились в четвертьфинал главного еврокубкового турнира второй раз в своей истории.

- Через 60 лет "Севилья" снова сделала это, - цитирует пресс-служба УЕФА Эскудеро. - Мы - в четвертьфинале Лиги чемпионов. Спасибо всем нашим болельщикам, особенно тем, кто поддерживал нас на "Олд Траффорд".