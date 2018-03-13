Серхио Бускетс: "Нулевая ничья с "Челси" будет хорошим результатом по окончании матча, но не во время него"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" отметил, что его команда будет играть на победу. Но хавбек также подчеркнул, что нулевая ничья будет хорошим результатом для каталонцев.

– Нулевая ничья будет хорошим результатом по окончании матча, но не во время него, – цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса. – Дело в том, что гол "Челси" автоматически будет означать, что забивать нужно уже нам. Так что завтра мы будем играть на победу.

Полуфинал против "Челси" в 2012 году? Можно научиться чему-то в любом матче, даже в том, который состоялся давно. Мы тогда хорошо начали игру, повели в счете, но пропустили перед самым перерывом. Мы старались изо всех сил, заработали пенальти, но не забили его. Иногда мяч просто не идет в ворота. В футболе не всегда побеждает сильнейший.

Напомним, что игра "Барселона" – "Челси" состоится завтра, 14 марта, в Барселоне и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.