Серхио Бускетс: "Мы оставили "Тоттенхэм" в сложном положении, а сами возглавляем группу"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после победы над "Тоттенхэмом" в матче группового турнира Лиги чемпионов (4:2) заявил, что каталонцы оставили соперника в сложном положении. Испанец также отметил важность данной победы.
- Эта победа очень важна, - приводит пресс-служба УЕФА слова Бускетса. - Мы оставили "Тоттенхэм" в сложном положении, а сами возглавляем группу. "Интер" тоже победил, сейчас нам предстоит провести с ним два матча, чтобы определить сильнейшего и будущего победителя группы.
"Барселона" набрала шесть очков и лидирует в группе В. "Тоттенхэм" пока что не набрал ни одного очка.
В следующем туре состоятся матчи "Барселона" - "Интер" и ПСВ - "Тоттенхэм".
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