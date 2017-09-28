Серхио Бускетс: "Барселона" хочет усваивать идеи тренера"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Спортингом" (1:0) отметил, что было трудно добиться победы. По мнению испанца, необходимо готовиться к спаренным матчам против "Олимпиакоса".

- Мы знали, что будет сложно, - приводит Marca слова Бускетса. - Я думаю, мы были лучше. Но нам пришлось потерпеть, чтобы не пропустить. Может быть, это был наш самый трудный матч. Это Лига чемпионов и теперь нам надо готовиться к спаренным играм против "Олимпиакоса". Мы хотим развиваться с каждым днем и усваивать идеи тренера.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"