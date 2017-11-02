Серхио Агуэро - о звании лучшего бомбардира "Сити": "Наслаждаюсь этим моментом, он уникален"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (4:2) отметился голом, который стал рекордным для аргентинца за клуб и помог ему стать лучшим бомбардиром "Сити".
– Я очень рад этому моменту, – цитирует официальный сайт УЕФА Агуэро. – Я счастлив, потому что команда поддержала меня, благодарю всех болельщиков и сотрудников клуба. Просто хочется сказать всем "спасибо". Я наслаждаюсь этим моментом, он уникален. Футболку оставил своему сыну.
Теперь на его счету 178 голов в 264 поединках. По этому показателю он обошел Эрика Брука, выступавшего в "Ман Сити" с 1928 по 1939 год. Отметим, что в десятке лучших бомбардиров лишь Агуэро играл за "Ман Сити" позднее 1979 года.
178 – Sergio Aguero is now the highest scoring player in Manchester City’s history (178 goals in 264 apps). Iconic. pic.twitter.com/6RSx7wwHo1– OptaJoe (@OptaJoe) 1 ноября 2017 г.