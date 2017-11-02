Серхио Агуэро - о звании лучшего бомбардира "Сити": "Наслаждаюсь этим моментом, он уникален"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (4:2) отметился голом, который стал рекордным для аргентинца за клуб и помог ему стать лучшим бомбардиром "Сити".

– Я очень рад этому моменту, – цитирует официальный сайт УЕФА Агуэро. – Я счастлив, потому что команда поддержала меня, благодарю всех болельщиков и сотрудников клуба. Просто хочется сказать всем "спасибо". Я наслаждаюсь этим моментом, он уникален. Футболку оставил своему сыну.

Теперь на его счету 178 голов в 264 поединках. По этому показателю он обошел Эрика Брука, выступавшего в "Ман Сити" с 1928 по 1939 год. Отметим, что в десятке лучших бомбардиров лишь Агуэро играл за "Ман Сити" позднее 1979 года.