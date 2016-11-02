Серхио Агуэро: "Не знаю, с кем поссорился Месси"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не знает одноклубника, который оскорбил игрока "Барселоны" Лионеля Месси после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1). Лидер каталонцев поссорился с кем-то из футболистов английской команды, после чего хотел разобраться с обидчиком, но был успокоен Агуэро.

- Я слышал какой-то шум, - цитирует Cadena Cope Агуэро. - Я видел, что Лео сердится, но я пришел в подтрибунное помещение последним. Не знаю, что именно случилось.