19:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Серхио Агуэро: "Мы должны были забыть, что играем с "Барселоной"

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметил поддержку болельщиков в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:1). По его словам, каталонскую команду обыграть было непросто.

– "Барселона" очень сложная команда, очевидно, – цитирует The Mirror Агуэро. – Если у "Барселоны" есть пространство и время на раздумья, то она неизменно побеждает. Такого соперника всегда нужно уважать, но мы должны были забыть, что играем с "Барселоной", и показывать свой футбол. Главное, что это принесло победу. Было важно почувствовать поддержку болельщиков. Это необходимо для нашей уверенности. Такая игра останется в памяти.

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