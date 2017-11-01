Серхи Роберто выбыл из строя на срок до 5 недель, Гомиш - до 4 недель

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто, получивший травму подколенного сухожилия правой ноги в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (0:0), выбыл из строя на срок от 3 до 5 недель, сообщает официальный сайт клуба. Также во встрече с греческой команды повреждение бедра правой ноги получил хавбек Андре Гомиш. Ожидается, что он вернется в строй через 3-4 недели.

Напомним, в этом сезоне Роберто принял участие в 16 матчах, забив 1 гол и отдав 3 передачи. Гомиш вышел на поле в 10 встречах, не отметившись результативными действиями.

"Барселона" не забила в групповом турнире Лиги чемпионов впервые за 5 лет