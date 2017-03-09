Серхи Роберто: "Вместе с болельщиками "Барселона" прошла "ПСЖ"

Автор решающего гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" (1:6) Серхи Роберто отметил заслугу болельщиков. Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.
"Невероятно! Вместе мы сделали это! Великие болельщики и команда! Вперед "Барса"! - написал Роберто на своей странице в "Твиттере".
INCREIBLE !! Entre tots ho hem aconseguit !!!!! Enorme equip i afició!!!!! 🔴🔵FORÇA BARÇAAA !!!! pic.twitter.com/bTep06fHQr– Sergi Roberto (@SergiRoberto10) 8 марта 2017 г.