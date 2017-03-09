10:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Серхи Роберто: "Вместе с болельщиками "Барселона" прошла "ПСЖ"

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Автор решающего гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" (1:6) Серхи Роберто отметил заслугу болельщиков. Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке  на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

"Невероятно! Вместе мы сделали это! Великие болельщики и команда! Вперед "Барса"! - написал Роберто на своей странице в "Твиттере".

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