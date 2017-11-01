Серхи Роберто получил травму в матче с "Олимпиакосом"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (0:0), сообщает официальный сайт каталонцев. Он получил повреждение в компенсированное к первому тайму время и не смог продолжить встречу.

В среду Роберто пройдет медицинское обследование для определения степени серьезности травмы и сроков восстановления. В текущем сезоне он провел 16 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

После четырех туров "Барселона" лидирует в группе D, опережая "Ювентус" на три очка.