Серхи Роберто: "Один гол мог вселить страх в "Ювентус"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0) подчеркнул, что команда отдала все силы на поле. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первый матч команд в Италии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– Мы не выключались из игры с первой до последней минуты, – приводит Tmw слова Серхи Роберто. – К сожалению, забить так и не удалось. Команда билась изо всех сил, но этого было недостаточно. Даже один пропущенный гол мог вселить страх в "Ювентус". Теперь мы должны сосредоточиться на чемпионате.