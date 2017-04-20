Серхи Роберто: "Барселона" должна с критикой смотреть на то, как выступила с "Ювентусом"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто после ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:0) поблагодарил болельщиков за поддержку до последних минут. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

– Болельщики были с нами до последних минут, мы очень нуждались в их поддержке, и она у нас была, за что мы благодарим всех фанатов клуба, – цитирует Goal.com Роберто. – Мы создали много моментов, но не сумели ими воспользоваться.

Конечно, все разочарованы. Мы должны с критикой отнестись к тому, как выступили в этом противостоянии, посмотреть на свои ошибки и сделать работу над ними к следующему сезону. У нас есть еще чемпионат и Кубок Испании. Каждый оставшийся матч будет иметь значение.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус"