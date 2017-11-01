Сергей Жуков: "Вижу, как над Акинфеевым довлеет эта дурацкая серия"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков не сомневается в том, что голкипер мог бы провести большее количество матчей в Лиге чемпионов, если бы играл не в России.

По его словам, 31-летнему россиянину удалось бы избежать и серии, в которой он пропускает на протяжении 43-х матчей основной стадии ЛЧ. В последний раз Акинфеев сыграл на ноль 1 ноября 2006 года во встрече с "Арсеналом" в Лондоне.

– Акинфеев вообще проводит отличный групповой турнир, – вопрос Жукову.

– Абсолютно согласен. И вряд ли кто-то сможет показать мне хотя бы одну его грубейшую ошибку в этой Лиге чемпионов. Обидно, что постоянно натыкаемся на нелепые истории в нашей штрафной. Это становится какой-то ужасной классикой. Поэтому я бы не стал загадывать и про "Бенфику". Мы все хотим, чтобы Игорек провел "сухой" матч. И я вижу, как над ним довлеет эта дурацкая серия.

Хотя, конечно, он учится не обращать внимания, как и мы, музыканты, на то, что пишут. Но это нельзя не заметить, когда все кругом об этом только и говорят. Почему-то никто не рассуждает о том, как команда проявила волю и где она взяла силы на такой второй тайм.

Игорек, конечно, хотел бы стать замечательным нападающим или полузащитником, но он вратарь. (Смеется.) И когда команда выигрывает, о голкипере вообще никто не вспоминает, а стоит проиграть – сразу виноват вратарь. Может быть, если бы он только отбил пенальти, о нем бы стали говорить. В то же время отдельно отмечу тот колоссальный объем работы, который Акинфеев проделывает за всех остальных.

– С другой стороны, когда еще российский вратарь проведет столько матчей в Лиге чемпионов…

– Игорь мог бы провести, наверное, еще больше, если бы выступал не в России. И серии бы этой не было бы, потому что его бы так не подставляли. Игорю хорошо в ЦСКА, и он решил уже все для себя. (Андрей СИЗЯКИН)