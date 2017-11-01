Сергей Жуков – о матче "Базель" – ЦСКА: "Со стороны защитников просто безответственно стоять и смотреть, куда отлетит мяч"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков выразил уверенность в том, что счет матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-синими и "Базелем" (2:1) мог быть другим, если бы не игра голкипера. По его словам, в моменте с пропущенным голом страж ворот сделал все, что мог.

– Не подумалось после гола в ворота ЦСКА, что повторится история двухнедельной давности? – вопрос Жукову.

– Честно признаюсь, мелькнула такая мысль. Но еще больше расстраивает вот что – и это камень в ваш, журналистский, огород – едва закончился матч, и на телефон посыпались уведомления не о том, что ЦСКА проявил волю и победил, а о том, что Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов. В то же время, если разобрать гол в ворота ЦСКА, то Игорь сделал все, что мог. И если бы не вратарь, то счет был бы совсем другим.

Считаю, что со стороны защитников просто безответственно стоять и смотреть, куда мяч отлетит дальше. И то, что Игорь говорил им после мяча швейцарцев – абсолютно по делу. Он кричал на тех, кто просто наблюдал за эпизодом. Момент закончен, когда мяч уже в воротах, а защитники чего-то ждали. После того гола подумал: "Ну все…". И как всегда стало жалко Игоря. (Андрей СИЗЯКИН)