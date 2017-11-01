Сергей Жуков: "Если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-синими и "Базелем" (2:1) подчеркнул, что его радует, когда в составе российских команд на поле выходят молодые воспитанники. По его словам, странно, если за клуб выступает много иностранцев.

– Как вам молодой Кучаев? - вопрос Жукову.

– Я вообще всегда безумно радуюсь за молодежь. Потому что должны же начинать играть наши молодые футболисты. Если прихожу на футбол, а на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине. И искренне счастлив, когда появляются такие ребята, как Головин, Жемалетдинов, Кучаев, Чалов.

– "Зенит" выпускает восемь иностранцев в Лиге Европы, а у ЦСКА в Базеле играли девять россиян.

– Вот и говорю, что странно, когда за российскую команду выступает столько иностранцев. А как быть нашим мальчишкам, которые начинают во дворах с мечтами о Лиге чемпионов? (Андрей СИЗЯКИН)