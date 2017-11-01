22:15 | Футбол — Лига чемпионов

Сергей Жуков: "Если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине"

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Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-синими и "Базелем" (2:1) подчеркнул, что его радует, когда в составе российских команд на поле выходят молодые воспитанники. По его словам, странно, если за клуб выступает много иностранцев.

– Как вам молодой Кучаев? - вопрос Жукову.

– Я вообще всегда безумно радуюсь за молодежь. Потому что должны же начинать играть наши молодые футболисты. Если прихожу на футбол, а на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине. И искренне счастлив, когда появляются такие ребята, как ГоловинЖемалетдиновКучаевЧалов

– "Зенит" выпускает восемь иностранцев в Лиге Европы, а у ЦСКА в Базеле играли девять россиян.

– Вот и говорю, что странно, когда за российскую команду выступает столько иностранцев. А как быть нашим мальчишкам, которые начинают во дворах с мечтами о Лиге чемпионов? (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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echo2011

Нашим мальчишкам нужно лучше тренироваться и думать о футболе,а не о деньгах.

22:46

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

То есть в лучшие времена Гинера Жуков за коней не топил?)))

22:29