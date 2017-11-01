Сергей Жуков: "ЦСКА просто стоял в первом тайме матча с "Базелем"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-синими и "Базелем" (2:1) выразил мнение, что до перерыва красно-синие просто стояли. По его словам, это произошло потому, что подопечные Виктора Гончаренко переволновались и осторожничали.

– Если бы всегда играли так, как во втором тайме, то все было бы намного лучше, – начал Жуков. – До перерыва команда просто стояла. Думаю, футболисты переволновались и осторожничали.

– Настолько велика зависимость от Дзагоева?

– Мне кажется, не столько от него, сколько от Гончаренко. Потому что правильно мотивировать и расставить всех по местам в перерыве – это задача тренера. И важно, что он нашел тех, кто пойдет в атаку, дал установку Вернблумуиграть повыше. Ведь главная проблема ЦСКА сейчас – нападение. В итоге решения Гончаренко принесли результат. А когда идет возня в центре поля, то, конечно, на такое смотреть неинтересно.

– Не кажется вам, что Гончаренко идет по пути Газзаева, который также доверял молодым в начале их карьер – Березуцким, Акинфееву?

– У Газзаева была чудесная репутация внутри команды, он умел воздействовать на игроков. У Гончаренко, давайте будем честными, другая ситуация – тренер вынужден идти на такие шаги из-за короткой скамейки. Хотя наверняка не отказался бы выпустить кого-нибудь постарше и поопытнее, но некого. С другой стороны, как видите, плоды есть. (Андрей СИЗЯКИН)