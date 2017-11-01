Сергей Жуков: "Буду на стороне "Спартака" в матче с "Севильей"

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков верит в то, что красно-синие сумеют выйти в плей-офф Лиги чемпионов. При этом он выразил мнение, что в еврокубках россияне должны поддерживать команды из национального чемпионата.

– Рискнете дать прогноз – теперь ЦСКА выйдет из группы? – вопрос Жукову.

– Конечно, этого очень хочу и верю. Но, кажется, не все думают так, как я. (Смеется.) Считаю, что все болельщики должны поддерживать российские команды в Лиге чемпионов, поэтому я с удовольствием посмотрю "Спартак" и буду на его стороне. (Андрей СИЗЯКИН)

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"