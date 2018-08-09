Сергей Юран: "Если Максименко будут доверять, мы получим второго Акинфеева"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран, несмотря на ошибку вратаря красно-белых Александра Максименко в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3), лестно оценил данные голкипера.

- В матче с ПАОК голкипер "Спартака" Александр Максименко допустил ошибку, в результате которой был пропущен третий мяч. С чем связана эта оплошность?

- Не нужно вешать всех собак на Максименко. Соперник еще должен дойти до его ворот, а это полузащита и защита. Максименко мог выручить, но мяч прошел у него под рукой, и голкипер не справился с ним. Хотя на первый взгляд, кажется, что это элементарный мяч и вратарь действительно допустил оплошность. Но это результат командных действий "Спартака".

- Стоит ли продолжать доверять Максименко место в воротах?

- Я видел игру с "Локомотивом", с ПАОК и сделал ввод, что это парень с данными. Если ему будут продолжать доверять, то мы получим второго Акинфеева. Видно, что Александр психологически уверен, спокоен, играет без паники и нервозности. А вот если его сейчас посадят на лавку, то могут надломить психику парню. Думаю, что ничего страшного не случилось, нужно просто разбирать командные действия при игре в обороне. Можно сказать, что футболисты не добежали, не доиграли и в результате пропустили мяч. Надо не забывать, что Максименко и выручал свою команду в матче с греками. Нужно смотреть на работу вратаря в совокупности. Я всегда высказываюсь объективно. Если игрок соответствует уровню, я так и говорю, а если не соответствует, то выскажу другое мнение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)